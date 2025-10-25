Da ‘L’amore inevitabile’ a ‘Pasolini un pensiero incarnato’ | le novità in libreria

Webmagazine24.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Antonella Lattanzi torna in libreria. Dopo 'Cose che non si raccontano', volume con cui ha partecipato al premio Strega del 2024, la scrittrice barese propone ora 'Chiara', sugli scaffali con Einaudi dal 28 ottobre. Marianna e Chiara crescono a pochi passi, nella Bari popolare degli anni Novanta, in due famiglie che sembrano agli . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 8216l8217amore Inevitabile8217 8216pasolini Pensiero