Da House of cards a Il mostro | dieci anni fa Netflix sbarcava in Italia Ha creato un modo nuovo di vedere e fare la tv ma qualcosa sta cambiando E non è solo colpa della serial fatigue
N el giugno 2015, pochi mesi prima del lancio ufficiale di Netflix (avvenuto il 22 ottobre di quell’anno), Reed Hastings, cofondatore e Ceo della piattaforma, campeggiava sulla prima pagina di un noto mensile. Il titolo gridava: «Questo signore spegnerà per sempre la vecchia tv». Avanti veloce di dieci anni: Hastings ha passato il testimone a Ted Sarandos, la tv lineare è ancora viva e Netflix ha cambiato le nostre abitudini di consumo, ma qualcosa sta cambiando. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Alle radici del male con “Il Mostro” di Firenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it
