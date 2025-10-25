Da Grael a Favini | i big della vela tornano a Lecco per la Coppa dei Bravi

Lecco, 25 ottobre 2025 – Ormai ci siamo. Nel weekend dell’ 1 e 2 novembre ritorna lo spettacolo dei match-race di vela nel Golfo di Lecco. È l’appuntamento con la “Interlaghi Coppa dei Bravi - Trofeo Kong” che vedrà in lizza quest’anno non otto ma ben dodici timonieri di fama internazionale. I timonieri . Conosciamoli subito gli attori di questo evento alla barra degli scafi della classe RS21: Torben Grael, Lorenzo Bressani, Mattia Cesana, Tommaso Chieffi, Federico Colaninno, Flavio Favini, Guido Gallinaro, Maria Vittoria Marchesini, Roberto Spata, Alessandro Castelli, Paola Amar e Pierluigi Puthod. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

