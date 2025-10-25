Da Gaza a Castellana Grotte | Baraa inizia finalmente le cure al De Bellis Oggi l' arrivo

Di seguito il comunicato: È arrivato oggi a Castellana Grotte il giovane palestinese Baraa, 25 anni, affetto da una grave malattia intestinale cronica, che aveva dovuto interrompere le terapie a causa della distruzione della struttura sanitaria di Gaza dove era in cura insieme alle sorelle Rawan e Bodour. Dopo settimane di attesa al Cairo, e grazie a una complessa rete di solidarietà istituzionale, Baraa potrà finalmente riprendere il proprio percorso terapeutico presso l'IRCCS "Saverio De Bellis", centro di riferimento nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), dove è stato accolto al presidente del CIV dott.

