Da Gaza a Castellana Grotte | 25enne palestinese in cura nell' Istituto ' De Bellis'

Dopo settimane di attesa al Cairo, e grazie a una complessa rete di solidarietà istituzionale, il ragazzo potrà finalmente riprendere il proprio percorso terapeutico presso l’Irccs ‘Saverio De Bellis’. È arrivato oggi, a Castellana Grotte, il giovane palestinese Baraa, 25 anni, affetto da una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

