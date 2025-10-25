Da Gaza a Castellana Grotte | 25enne palestinese in cura nell' Istituto ' De Bellis'

Baritoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di attesa al Cairo, e grazie a una complessa rete di solidarietà istituzionale, il ragazzo potrà finalmente riprendere il proprio percorso terapeutico presso l’Irccs ‘Saverio De Bellis’. È arrivato oggi, a Castellana Grotte, il giovane palestinese Baraa, 25 anni, affetto da una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

