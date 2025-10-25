Da dipendenti a imprenditrici | Federica e Selvaggia inaugurano Pausa Caffè

Pisatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova realtà che porta con sé il sapore della continuità e la voglia di rinnovarsi: a Nodica nasce Pausa Caffè. In piazza Enzo Ferrari prende vita una caffetteria nata dall’iniziativa delle imprenditrici Federica Criscuolo e Selvaggia Beloli che, dopo anni come dipendenti, hanno scelto di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

