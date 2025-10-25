Da dipendenti a imprenditori | Federica Criscuolo e Selvaggia Beloli inaugurano Pausa Caffè

Nodica (Vecchiano), 24 ottobre 2025 – Una nuova realtà che porta con sé il sapore della continuità e la voglia di rinnovarsi: a Nodica (Vecchiano) nasce “Pausa Caffè”. In Piazza Enzo Ferrari n.18 prende vita una caffetteria nata dall’iniziativa delle imprenditrici Federica Criscuolo e Selvaggia Beloli che, dopo anni come dipendenti, hanno scelto di fare un passo in più: diventare imprenditrici e riportare in vita un punto di riferimento per la comunità. Al taglio del nastro della nuova attività la Vice Sindaca del Comune di Vecchiano Elena Campera, il Presidente Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e la Referente Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Arianna Gherardeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da dipendenti a imprenditori: Federica Criscuolo e Selvaggia Beloli inaugurano Pausa Caffè

