Da chi deve risistemare il cuore dalle scosse telluriche a chi sta per avere la sua meritata rivincita L’oroscopo della settimana
D a chi deve mettere a fuoco il proprio desiderio a chi deve lasciar passare la tempesta. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Qualcosa si muove nel caos di mille contraddizioni, i pianeti sembrano risvegliare in voi il desiderio di fare scelte. Ponderatele. Parola chiave della settimana: moderare. Toro 20 aprile – 20 maggio Dovreste fare un corso di meditazione, imparare i ritmi del respiro. È ora di ritrovare la pace necessaria. Parola chiave della settimana: meditazione. Leggi anche › Il Tema Natale di Maura Delpero, una Bilancia che sfida il passato Gemelli 21 maggio – 21 giugno È ora di risistemare il cuore dalle scosse telluriche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In questi giorni siamo al lavoro per sistemare i ciclototem e sostituire gli attrezzi rovinati e/o danneggiati. Sono anche stati aggiunti nuovi attrezzi utili per chi deve fare piccole manutenzioni alle proprie bici lungo l'itinerario. Sul portale www.upslowtour.it tro - facebook.com Vai su Facebook
Da chi deve sistemare le emozioni e fare ordine nel caos dei pensieri a chi deve assolutamente mettersi in ascolto di se stesso e della coppia. Ecco le previsioni dell'oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. In video - X Vai su X