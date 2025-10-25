Da Cascina un voto unanime per l' acquisto dell' immobile adiacente il Teatro Bellotti Bon
Pisa, 24 ottobre 2025 - Dopo aver acquistato l'ex Cinema Apollo, il Comune di Cascina si appresta ad acquistare anche l'altro immobile di fianco al Teatro Bellotti Bon (bar e uffici) per completare la riqualificazione dell'intera area che ruota intorno al teatro tra viale Comaschi e via Genovesi. Il locale commerciale a piano terra e l'unità immobiliare adibita ad uffici al piano primo, diverrebbero quindi spazi importanti a servizio dell'ex Arena Bellotti Bon. "Nel biennio 2024-2025 abbiamo investito nell'area mezzo milione di euro – spiega il sindaco Michelangelo Betti –, che vanno a sommarsi agli oltre 6 milioni per la completa riqualificazione del teatro.
