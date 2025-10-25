Da Blanka Gas a Electrolux | 64 anni di lavoro per il territorio

Da 64 anni nei capannoni di corso Europa si producono macchine da cucina: nel 1961 nacque come Blanka Gas per produrre le prime cucine alimentate con le bombole per poi aggiungere altri elettrodomestici. A metà degli anni ‘60 divenne Triplex, che è il nome con cui ancora oggi la indicano gli anziani del paese, per poi diventare Zoppas e quindi a Zanussi, che concentrò qui tutta la produzione di lavastoviglie, facendone un centro specializzato. Dalla metà degli anni ‘80 lo stabilimento è entrato nel gruppo svedese Electrolux, che lo ha fatto crescere fino a oltre 1400 dipendenti per produrre 1,5 milioni di pezzi l’anno, destinati in tutta Europa e negli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Blanka Gas a Electrolux: 64 anni di lavoro per il territorio

