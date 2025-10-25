da artaud a deleuze continua crisalide festival

Due giornate dense di incontri quelle in arrivo al teatro Felix Guattari (via Orto del Fuoco 3), dove per tutto il weekend prosegue il cartellone di Crisalide Festival, la rassegna dedicata alle arti performative organizzata da Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. Il pomeriggio di oggi si apre alle 18.30 con l’incontro ‘A. Artaud. Questo corpo è un uomo’, a cura di Lucia Amara, autrice e traduttrice dell’antologia che raccoglie 21 dei 404 quaderni che Antonin Artaud scrisse tra il 1943 e il 1948, durante la degenza nell’ospedale psichiatrico di Rodez e nella casa di cura di Ivry. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

