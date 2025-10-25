Da anni vivo nell' angoscia | il dramma del padrone del cane che ha causato la morte di un ciclista
“Io e la mia famiglia viviamo da anni nell’angoscia, con la costante sensazione di vivere una vita sospesa”. I giorni e le notti di Michele B., 40 anni, sono stati stravolti il 22 aprile 2021 quando il suo cane Lucki è stato coinvolto nell’incidente al Parco nord di Milano in cui ha perso la vita Lorenzo C., 76 anni. Il 10 dicembre prossimo comincerà il processo nel quale è accusato di omicidio colposo perché - questo recita il capo d’imputazione - “con negligenza e imprudenza consistite nel lasciare il cane di sua proprietà privo delle cautele necessarie a controllarlo e custodirlo, non impediva che il cane, privo di guinzaglio, tagliasse la strada e facesse cadere dalla bicicletta Lorenzo C. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
LE TERME DI SCIACCA NEGLI ANNI ‘90: IMMAGINI PER MANTENERE VIVO NELLA NOSTRA MEMORIA COLLETTIVA IL RICORDO DEL BENE COMUNE CHE LA POLITICA HA SOTTRATTO 11 ANNI ADDIETRO AL TERRITORIO DI SCIACCA E PER MANT - facebook.com Vai su Facebook
La scomparsa di Ricci: "Dieci anni d’angoscia" - La speranza è quella fiammella che non si spegne mai. Secondo lanazione.it
Ore d’angoscia per un uomo di 85 anni disperso a Montelupo, ritrovato dopo un giorno - Montelupo Fiorentino (Firenze), 9 ottobre 2025 – È stato ritrovato in vita l’uomo di 85 anni disperso da ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino. Lo riporta lanazione.it
"Grande Fratello", la rabbia di Grazia Kendi: "A 8 anni ho subito degli abusi" - Grazia ha vissuto una settimana particolarmente impegnativa nella casa del "Grande Fratello". Da msn.com