Da anni vivo nell' angoscia | il dramma del padrone del cane che ha causato la morte di un ciclista

“Io e la mia famiglia viviamo da anni nell’angoscia, con la costante sensazione di vivere una vita sospesa”. I giorni e le notti di Michele B., 40 anni, sono stati stravolti il 22 aprile 2021 quando il suo cane Lucki è stato coinvolto nell’incidente al Parco nord di Milano in cui ha perso la vita Lorenzo C., 76 anni. Il 10 dicembre prossimo comincerà il processo nel quale è accusato di omicidio colposo perché - questo recita il capo d’imputazione - “con negligenza e imprudenza consistite nel lasciare il cane di sua proprietà privo delle cautele necessarie a controllarlo e custodirlo, non impediva che il cane, privo di guinzaglio, tagliasse la strada e facesse cadere dalla bicicletta Lorenzo C. 🔗 Leggi su Agi.it

