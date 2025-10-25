Cusano Volley al via la nuova stagione agonistica | attesa per l’esordio in Serie D

Tempo di lettura: 3 minuti La nuova stagione sportiva 20252026 è ormai alle porte. Un anno sportivo che, siamo certi, segnerà un altro importante step di crescita per tutto il nostro movimento, indipendentemente dai risultati. Una stagione che ci vedrà affacciarci, con la prima squadra Maschile, al palcoscenico regionale nel campionato di Serie D. Una competizione inedita, prestigiosa e dunque di tutto rispetto, valorizzata ancor di più dall’averla ottenuta da Campioni territoriali di Prima Divisione. Andiamo a misurarci con questa nuova realtà con tutta l’umiltà e la dedizione che da sempre ci contraddistinguono, con la consapevolezza di avere di fronte un Everest da scalare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

