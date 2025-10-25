Cup of China | dominio USA anche tra le donne con Glenn e Liu Anna Pezzetta chiude ottava

Brilla la stella di Amber Glenn nella seconda tappa del Grand Prix 2025 di pattinaggio artistico su ghiaccio, la Cup of China, che ha incoronato la statunitense regina del concorso individuale femminile con un totale di 214.78 punti. Glenn nel programma libero ha rimonta la connazionale Alysa Liu, campionessa del mondo in carica e seconda di misura (212.07), terzo posto per la giapponese Rinka Watanabe, con 198.63. In una competizione dal livello altissimo, l’azzurra Anna Pezzetta chiude con un buon ottavo posto e un punteggio complessivo di 178.34, mostrando crescita tecnica e solidità mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

