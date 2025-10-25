Cultura | una mostra per celebrare Lamberto Bartolucci e l' architettura della rinascita postbellica
Dal 25 ottobre al 16 novembre il Complesso della Cittadella Galileiana (Vecchi Macelli) ospita, ad ingresso gratuito, la mostra ‘Lamberto Bartolucci - architetture. La ricostruzione postbellica a Pisa’, un’esposizione dedicata all’architetto pisano che, nel vivo della ricostruzione dopo la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
ARTE TESSILE, AL VIA LA MOSTRA DI JAKKAI SIRIBUTR "CULTURA (IM)MATERIALE" Si apre domani venerdì 24 ottobre (fino al 16 gennaio 2026) la prima mostra personale in Italia dell'artista thailandese famoso per le sue opere tessili. Jakkai lavora spe - facebook.com Vai su Facebook
#Cultura. Mostra di #Dalì a #Parma, Allegni: “Nessun contributo dato agli organizzatori. Siamo pronti a ritirare il patrocinio non oneroso concesso se i controlli dovessero confermare i falsi” La #notizia https://regioneer.it/MostraDali-1ott25… - X Vai su X