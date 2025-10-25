Cultura | una mostra per celebrare Lamberto Bartolucci e l' architettura della rinascita postbellica
Dal 25 ottobre al 16 novembre il Complesso della Cittadella Galileiana (Vecchi Macelli) ospita, ad ingresso gratuito, la mostra ‘Lamberto Bartolucci - architetture. La ricostruzione postbellica a Pisa’, un’esposizione dedicata all’architetto pisano che, nel vivo della ricostruzione dopo la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
