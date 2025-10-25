Cucci | Napoli se prendi De Bruyne deve fare quello che sa fare!

Cucci a Stile TV: "Napoli, Se prendi De Bruyne devi lasciarsi la libertà di fare ciò che vuole". A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla Giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Italo Cucci, giornalista. Queste le sue parole: Cucci: "Alla prima uscita di Diego Maradona mi chiamarono .". "Alla prima uscita di Diego Maradona mi chiamarono, era appena arrivato, era ferragosto. Era in Toscana, mi precipitai immediatamente e mi trovai di fronte un ragazzino che si mangiava le unghie. Quel giorno, mentre io parlavo con Diego, in un campetto vicino c'era un giovane Sarri che giocava a calcetto con i suoi amici.

Maradona, messaggio a De Laurentiis: 'Napoli, prendi Balotelli. Problemi a gestirlo? Macchè. Ci penso io' - Il messaggio arriva forte e chiaro da Dubai, dove la leggenda del calcio mondiale vive da tempo e dove è ...