Cuadrado sui fischi di San Siro | Sono stati bellissimi vicini a un grande risultato

Inter News 24 Le parole di Juan Cuadrado, esterno del Pisa ed ex Inter, dopo il pareggio della squadra toscana contro il Milan. Tutti i dettagli. Juan Cuadrado ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 tra Milan e Pisa. PAREGGIO CONTRO IL MILAN – «Siamo rammaricati, perché dopo aver ribaltato il risultato certamente ci fa arrabbiare un po’. Eravamo vicini a fare un grande risultato, di fronte a una grandissima squadra come il Milan. Sul calcio d’angolo se eravamo più attenti eravamo più felici. Però ci deve insegnare. A volte perdi, a volte impari. Dobbiamo imparare da queste situazioni, piccoli dettagli». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cuadrado sui fischi di San Siro: «Sono stati bellissimi, vicini a un grande risultato»

