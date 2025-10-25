Cuadrado show un saggio di qualità E Nzola si prende la squadra sulle spalle
SEMPER 7 Sorpreso dal taglio di Pavlovic sul primo gol di Leao, incolpevole nel 2-2 finale. In mezzo ci mette pugni e riflessi nella ripresa, nel momento di massima spinta dei rossoneri. CANESTRELLI 7 Provvidenziale la sua chiusura quasi disperata nel cuore dell’area sul neoentrato Nkunku. Arcigno su Gimenez, puntuale quando deve rompere la linea difensiva per andare in pressione. ALBIOL 6 Prestazione ordinata, senza acuti e senza rischi, fino all’intervallo. CALABRESI 6,5 Aumenta l’aggressività della marcatura sugli attaccanti rossoneri nella ripresa. CARACCIOLO 7 Il "Minotauro" comanda i compagni con coraggio e sempre a testa alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Milan-Pisa: 2-2 Seguila LIVE (8a giornata serie A) - CRONACA, INTERVISTE, STATISTICHE
Cuadrado show, un saggio di qualità. E Nzola si prende la squadra sulle spalle - Caracciolo, un "minotauro" indomabile per la difesa ; continua la crescita di Akisanmiro.
