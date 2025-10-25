Crozza imita ancora Sinner l’ironia dopo il rifiuto della Davis | Sono oppor-tennista Io italiano quando c’è da fare un po’ di grano – Il video

Open.online | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imitazione di  Jannik Sinner  da parte di  Maurizio Crozza, andata in onda nell’ultima puntata di  Fratelli di Crozza  su Nove, ha riaperto le discussioni sulla  rinuncia del tennista alle Finals di Coppa Davis. Il comico genovese ha costruito la sua parodia attorno alle accuse più ricorrenti rivolte all’atleta: la decisione di non partecipare alla Davis, la residenza a Monte Carlo e la scelta di giocare il  Six Kings Slam in Arabia Saudita, torneo ricchissimo, ma irrilevante ai fini del ranking. Crozza ha interpretato un Sinner che non conosce l’Italia («Quel popolo che sta sotto l’Alto Adige») e che ignora i colori della bandiera. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

crozza imita sinner l8217ironiaSinner, l’imitazione (spietata) di Crozza tra Coppa Davis, Rolex e tasse. Web furioso: “Populismo e ipocrisia" - Maurizio Crozza interpreta Sinner: dalle tasse a Montecarlo al Rolex’, ironia tagliente sulla rinuncia del tennista alla Coppa Davis, annunciata giorni fa. Come scrive libero.it

crozza imita sinner l8217ironiaCrozza imita ancora Sinner, l’ironia dopo il rifiuto della Davis: «Sono oppor-tennista. Io italiano quando c’è da fare un po’ di grano» – Il video - Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, il comico genovese ironizza sulla rinuncia del tennista alla Coppa Davis e sulla sua residenza a Monte Carlo ... Riporta msn.com

crozza imita sinner l8217ironiaJannik Sinner: l’imitazione spietata di Maurizio Crozza sconcerta e fa infuriare i tifosi - La satira del comico genovese, che ha fatto ironia sulla rinuncia alla Coppa Davis, non è stata apprezzata dai fans dell'altoatesino ... Riporta sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Crozza Imita Sinner L8217ironia