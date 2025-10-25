Crozza imita ancora Sinner l’ironia dopo il rifiuto della Davis | Sono oppor-tennista Io italiano quando c’è da fare un po’ di grano – Il video
L’imitazione di Jannik Sinner da parte di Maurizio Crozza, andata in onda nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza su Nove, ha riaperto le discussioni sulla rinuncia del tennista alle Finals di Coppa Davis. Il comico genovese ha costruito la sua parodia attorno alle accuse più ricorrenti rivolte all’atleta: la decisione di non partecipare alla Davis, la residenza a Monte Carlo e la scelta di giocare il Six Kings Slam in Arabia Saudita, torneo ricchissimo, ma irrilevante ai fini del ranking. Crozza ha interpretato un Sinner che non conosce l’Italia («Quel popolo che sta sotto l’Alto Adige») e che ignora i colori della bandiera. 🔗 Leggi su Open.online
