Crosetto | La difesa non è un costo ma un investimento
''Dobbiamo pensare ad una difesa europea unitaria, coinvolgendo anche Paesi fuori dalla Ue come la Gran Bretagna''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La #Difesa italiana e il Ministro Guido Crosetto, profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di un paracadutista militare serbo che ha perso la vita nel corso di un'attività addestrativa presso Niš (Serbia), esprimono cordoglio alle #ForzeArmate dell - facebook.com Vai su Facebook
Il Ministro della Difesa Guido Crosetto presente alla Frecciarossa Supercoppa: "Ho il basket nel cuore" #TuttoUnAltroSport #LBASupercoppa - X Vai su X
Crosetto, difesa non è costo, ma investimento per la nostra vita - (ANSA) – PAVIA, 25 OTT – "La difesa non è un costo, ma un investimento per la nostra vita e quella dei nostri figli. Riporta msn.com
Crosetto: “Nave Alpino sostituirà la fregata Fasan ma Flotilla non forzi il blocco” - L'informativa urgente di Guido Crosetto al Senato dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla con droni e bombe sonore della scorsa notte. Scrive fanpage.it
Difesa: Crosetto in ottime condizioni dopo intervento al Fatebenefratelli - Il ministro della Difesa Guido Crosetto "e' in ottime condizioni a seguito dell'intervento in day hospital eseguito questa mattina presso l'Ospedale ... Secondo ilsole24ore.com