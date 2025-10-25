Cronaca risultato e gol mentre Cunha e Mbeumo si assicurano la terza vittoria consecutiva

2025-10-25 20:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester United ha continuato la sua impressionante forma recente all’Old Trafford. Il Manchester United ha ottenuto la terza vittoria consecutiva quando Matheus Cunha ha aperto il suo conto per il club e Bryan Mbeumo ha segnato due gol nella vittoria per 4-2 su Brighton e Hove Albion. Cunha è stato il primo acquisto dello United nella finestra di mercato, ma l’attaccante brasiliano non era riuscito a trovare la rete in nessuna delle sue prime otto partite con il club. Ma al 24? riesce a colpire l’angolo in basso a destra dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Justcalcio.com