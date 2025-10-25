Cronaca risultato e gol mentre Cunha e Mbeumo si assicurano la terza vittoria consecutiva
2025-10-25 20:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester United ha continuato la sua impressionante forma recente all’Old Trafford. Il Manchester United ha ottenuto la terza vittoria consecutiva quando Matheus Cunha ha aperto il suo conto per il club e Bryan Mbeumo ha segnato due gol nella vittoria per 4-2 su Brighton e Hove Albion. Cunha è stato il primo acquisto dello United nella finestra di mercato, ma l’attaccante brasiliano non era riuscito a trovare la rete in nessuna delle sue prime otto partite con il club. Ma al 24? riesce a colpire l’angolo in basso a destra dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
IL DERBY E' GIALLOROSSO! L’HC MIGROSS ASIAGO FREDDA IL CORTINA SUL GHIACCIO DI CASA L'HC Migross Asiago si tiene all'Hodegart i tre punti del derby contro il Cortina, chiudendo con lo straordinario risultato di 4-2 LA CRONACA: https://w - facebook.com Vai su Facebook
Risultato di prestigio per la coppia azzurra formata da Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo,A Doha, in Qatar,... - X Vai su X
Napoli-Inter 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol, VAR e rigori al Maradona, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... Scrive sport.sky.it
Milan-Pisa 2-2: gol e highlights. Athekame firma il pari al 93' - Nel primo tempo il gol di Leao, poi nella ripresa Cuadrado (su rigore) e Nzola ribaltano la situazione prima del gol definitivo di Athekame ... Secondo sport.sky.it