Croatti e l’esperienza sulla Flotilla M5s | C’è un Paese che vuole capire
Sala gremita e pubblico attento alla Cooperativa Infrangibile di Piacenza per l’incontro organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Piacenza, dedicato alla missione internazionale di pace Global Sumud Flotilla, di cui ha fatto parte il senatore Marco Croatti. Nel corso della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ieri sono stato ospite della trasmissione “Quinta frequenza”, in onda su Radio Roma Sound 90 FM, condotta da Alessandra Paparelli con Valerio Novelli, Adriano Zuccalà e Carlo Colizza, per raccontare la mia esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla. N - facebook.com Vai su Facebook
“Nessuna protezione verrà garantita in caso di attacco di Israele”. Così la Farnesina scrive alla famiglia del senatore M5S imbarcato sulla Flotilla - Il Cinque Stelle ha più volte ribadito la scelta di non abbandonare la missione nonostante i richiami istituzionali e le pressioni del governo ... Lo riporta dire.it
Flotilla, Conte al governo: “Politica estera sconcia, la storia vi condannerà”. Il M5s chiama a raccolta i suoi: “Tutti in piazza” - “Il mio voto è in dissenso, verso il piano Trump, definito piano Blair nel testo presentato, uno smaccato progetto di neocolonialismo”. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Flotilla, politici convocati dai pm: oggi Scotto (Pd) - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Flotilla, politici convocati dai pm: oggi Scotto (Pd)" pubblicato il 23 Ottobre 2025 a firma di Vincenzo Bisbiglia ... ilfattoquotidiano.it scrive