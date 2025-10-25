"Il tartufo bianco si fa attendere, i terreni sono troppo asciutti". La stagione del prezioso frutto del bosco è partita da alcune settimane ma contrariamente alle aspettative pare non stia andando a gonfie vele, specialmente sul bianco che seppur a livelli migliori dell’annus horribilis 2024 ancora non si fa trovare facilmente. "Le piogge tardive e le temperature irregolari hanno rallentato la sua nascita naturale – spiega l’enogastronomo e divulgatore del tartufo Giuseppe Cristini – e i cavatori esperti che conoscono il ritmo della terra dicono che il momento giusto deve ancora arrivare. La luna nuova potrebbe portare la svolta: è con il suo buio e con l’umidità che il tartufo si risveglia, ma bisogna tenere a mente che è la natura a dettare i tempi, non i calendari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cristini: "Ripensiamo le date. Serve un Festival marchigiano"