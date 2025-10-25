Cristiano Ronaldo sempre più nella storia | 950 gol in carriera per l’ex Juventus il traguardo dei 1000 si avvicina ancora…
Cristiano Ronaldo scrive la storia: 950 gol in carriera per l’ex Juventus, il traguardo dei 1000 è sempre più vicino. Un altro record, un’altra notte da leggenda. Cristiano Ronaldo non smette di scrivere la storia e, nella vittoria del suo Al-Nassr contro l’Al-Hazem, ha tagliato un traguardo a dir poco pazzesco: 950 gol in carriera. Il fuoriclasse portoghese ha siglato la rete del definitivo 2-0, confermando la sua straordinaria longevità e trascinando la sua squadra alla sesta vittoria consecutiva. Gol numero 950, Al-Nassr a punteggio pieno. La partita si era messa in discesa per l’Al-Nassr già nel primo tempo, grazie al gol di testa di un altro portoghese in stato di grazia, l’ex Milan Joao Felix, capocannoniere del campionato con 9 reti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
