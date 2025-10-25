Cresce sulla terraferma la sfida del futuro sulla salute del mare
Il mare arriva a Pavia, portando con sé una sfida che unisce tecnologia, sicurezza e salute. Con il convegno “Blue Deep-Tech“ organizzato dal Centro di ricerca Itir, l’Università compie un primo passo verso la creazione di un polo nazionale dedicato alla ricerca, cultura e innovazione sulla dimensione subacquea capace di coniugare eccellenza scientifica, sviluppo sostenibile e sicurezza globale. L’obiettivo è ambizioso, fare di Pavia un punto di riferimento per affrontare le sfide del mare del futuro. Il convegno, aperto dal rettore Alessandro Reali e dal presidente del Centro di ricerca Itir Stefano Denicolai, ha visto la partecipazione del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci (nella foto) con alti rappresentanti del mondo istituzionale, industriale e accademico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Per evolversi la vita deve fare male. Il dolore è una terraferma. L’uomo sicuramente può contare sul dolore perché è l’unica cosa, da sempre. La gioia è errabonda. Da tempo ho una febbre insolita, una febbre che brucia. Sono diventata adiposa e grassa com - facebook.com Vai su Facebook
A Barcolana57 l'Adriatico del futuro, la sfida di iNEST - Si chiama TheBlueWay Hack ed è indicata come la "sfida all'Adriatico del futuro": è l'iniziativa che sarà realizzata nell'ambito del programma di Barcolana57 dal progetto iNEST per "stimolare ... Come scrive ansa.it