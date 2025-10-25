Cresce allarme furti d’auto al Fazzi L’Asl corre ai ripari con telecamere e ronde di sorveglianza
LECCE – Cresce l’allarme per i furti di automobili nelle zone di parcheggio interno al presidio ospedaliero del Vito Fazzi di Lecce. Il susseguirsi degli incresciosi episodi denunciati alle forze dell’ordine dai dipendenti e utenti della struttura sanitaria hanno determinato anche una presa di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Omicidio Cumani, cresce l’allarme per le bande armate - Daily, 24 ottobre - X Vai su X
DENATALITA Cresce l'allarme in Italia dove il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico. Stesso problema a San Marino Le nostre proposte: orari flessibili asili accessibili, congedi equi paternità attiva https://www.cdls.sm/allarme- - facebook.com Vai su Facebook
Cresce allarme furti d’auto al Fazzi. L’Asl corre ai ripari con telecamere e ronde di sorveglianza - Una problematica irrisolta nelle zone di parcheggio tra il blocco centrale, il Dea e l'Oncologico. lecceprima.it scrive