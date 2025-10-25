Cresce allarme furti d’auto al Fazzi L’Asl corre ai ripari con telecamere e ronde di sorveglianza

Lecceprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Cresce l’allarme per i furti di automobili nelle zone di parcheggio interno al presidio ospedaliero del Vito Fazzi di Lecce. Il susseguirsi degli incresciosi episodi denunciati alle forze dell’ordine dai dipendenti e utenti della struttura sanitaria hanno determinato anche una presa di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cresce allarme furti d8217autoCresce allarme furti d’auto al Fazzi. L’Asl corre ai ripari con telecamere e ronde di sorveglianza - Una problematica irrisolta nelle zone di parcheggio tra il blocco centrale, il Dea e l'Oncologico. lecceprima.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cresce Allarme Furti D8217auto