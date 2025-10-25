Crepet | Le mamme che ballano con le figlie sui social è un esempio di diseducazione sul piano affettivo e sessuale Vi dico perché
Durante una puntata della trasmissione " L’aria che tira ", sono stati mostrati alcuni filmati provenienti dai social in cui genitori – in particolare madri – si riprendono insieme ai figli piccoli, spesso in coreografie o pose pensate per attirare l’attenzione online. Paolo Crepet, intervenuto in studio, ha espresso forti perplessità su queste dinamiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
