Inter News 24 Cremonese Inter Primavera: comunicate le scelte di Pavesi e Carbone in vista della sfida che aprirà il sabato del campionato Under 20. La Primavera dell’Inter, reduce da due vittorie consecutive importanti, una in Youth League contro l’Union Saint-Gilloise e una in campionato contro il Napoli, cerca continuità di risultati nella nona giornata del campionato Primavera. I nerazzurri, allenati da Andrea Carbone, affronteranno la Cremonese, attualmente penultima in classifica. L’obiettivo è portare a casa i tre punti per continuare a inseguire le posizioni di vertice, mantenendo alta la fiducia nei propri mezzi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cremonese Inter Primavera, le formazioni ufficiali dell'anticipo del sabato