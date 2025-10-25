Cremonese Inter Primavera altra vittoria per i nerazzurri | decide l’autogol di Zilio nel finale
Inter News 24 Cremonese Inter Primavera, il risultato finale della sfida di Serie A che ha visto i nerazzurri conquistare un’altra vittoria. I dettagli. L’ Inter Primavera ha conquistato una vittoria sofferta a Cremona, vincendo 1-2 contro i padroni di casa in una partita che ha visto due facce della stessa medaglia. Nel primo tempo, i nerazzurri hanno mostrato un buon gioco, riuscendo a sbloccare la partita grazie a un gol di Kukulis. Mosconi e Pinotti sono stati i principali protagonisti della prima frazione, con le loro giocate ispirate che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. La ripresa, però, ha visto un deciso cambio di passo da parte della Cremonese, che ha reagito con grande intensità. 🔗 Leggi su Internews24.com
