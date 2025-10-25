Cremonese d’assalto Nicola quanti dubbi Sanabria torna dal 1’

Contro il Milan un successo clamoroso. A Como un pari di carattere in rimonta. Con l’Inter, infine, una sconfitta senza appello. Questa sera al cospetto dell’Atalanta (ore 20.45 allo Zini) la Cremonese affronta un altro derby lombardo, l’ennesimo in poche giornate, utile per capire se è in grado di tenere veramente testa alle big del campionato. I grigiorossi, fin qui, rappresentano una delle principali sorprese stagionali e il decimo posto, a +7 dalla zona salvezza, certifica la bontà del progetto. Anche nell’ultimo match contro l’Udinese sono arrivati ottimi segnali e la vittoria, che tuttavia manca da quasi due mesi, è sfumata di poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese d’assalto. Nicola, quanti dubbi. Sanabria torna dal 1’

