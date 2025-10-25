Cremonese Atalanta Vardy festeggia il suo primo gol in Serie A a Dazn | Sono molto felice la Serie A è diversa Un bene perché posso crescere

Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Atalanta, Jamie Vardy, attaccante della Cremonese, ha commentato il suo primo gol in Serie A ai microfoni di DAZN, esprimendo soddisfazione per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese Atalanta, Vardy festeggia il suo primo gol in Serie A a Dazn: «Sono molto felice, la Serie A è diversa. Un bene, perché posso crescere»

Altre letture consigliate

Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0 dopo i primi 45'. Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari $SkySport $SkySerieA - X Vai su X

Cremonese Atalanta, Vardy festeggia il suo primo gol in Serie A a Dazn: «Sono molto felice, la Serie A è diversa. Un bene, perché posso crescere» - Cremonese Atalanta, Vardy festeggia il suo primo gol in Serie A a Dazn: «Sono molto felice, la Serie A è diversa. Scrive calcionews24.com

L'Atalanta sbatte contro il muro della Cremonese (1-1) - Il quasi 39enne Jemie Vardy della Cremonese festeggia così dopo aver segnato il primo gol in serie A ... Riporta msn.com

Jamie Vardy si sblocca in Cremonese-Atalanta: primo goal in Serie A ed esultanza con la capriola - L'ex bandiera del Leicester, nuovamente titolare, ha portato momentaneamente in vantaggio la Cremonese. Da msn.com