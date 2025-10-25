Cremonese-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. il club bergamasco sfida oggi, sabato 25 ottobre, la Cremonese in trasferta allo Zini di Cremona – in diretta tv e streaming – nell'ottava giornata di Serie A. La Dea è reduce da un doppio pareggio, in entrambi i casi per 0-0 in casa, prima con la Lazio in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Cremonese- $Atalanta - X Vai su X

?Domenica 26 ottobre alle 20:45 Lazio-Juventus Il calcio è più bello quando lo vivi in compagnia! ?8ª GIORNATA ?Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20:45 ?Napoli-Inter, sabato 25 ottobre alle 18:00 ?Cremonese-Atalanta, sabato 25 ottobre alle 2 - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A - In attacco la Cremonese dovrebbe confermare Vardy, che ha giocato tutto il match di lunedì, insieme a Bonazzoli. Segnala sport.sky.it

Cremonese-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv (e streaming) - L'ottava giornata di Serie A è pronta a sbarcare nel weekend, con diverse sfide importanti per la classifica. Si legge su msn.com

Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla - Dopo il pari di Champions contro lo Slavia Praga, l’Atalanta si trova di fronte l’ostacolo Cremonese: la squadra di Nicola occupa attualmente il decimo posto con 10 punti e nell’ultimo turno ha ... calcioatalanta.it scrive