Cremonese-Atalanta le pagelle | muro Terracciano 7 Un Lookman così è da 4,5
Silvestri compie tre interventi decisivi, pochi acuti per Payero, Sanabria si sbatte senza però trovare mai la posizione. Vardy ha fiuto del gol. Krstovic perde troppi palloni, De Ketelaere è insufficiente e Zalewski impreciso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0 dopo i primi 45'. Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari $SkySport $SkySerieA - X Vai su X
Cremonese-Atalanta, le pagelle: Vardy (7) primo gol in Serie A, Brescianini (6,5) salva la Dea, Terracciano (7) un muro - La squadra di Nicola sfiora il successo grazie al primo gol in Italia di Jamie Vardy che si sblocca in Serie A ed esulta con ... Scrive msn.com
Pagelle di Cremonese-Atalanta 1-1: Vardy alla prima gioia italiana. Brescianini dà una mano a Juric - A salvare Juric dal possibile ko ci pensa Brescianini dalla panchina ... Segnala sport.virgilio.it
Cremonese-Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere vivacizza ma spreca, Vardy mantiene l'imbattibilità casalinga - L'Atalanta non riesce più a vincere, dopo più di un mese Juric continua a collezionare solo pareggi in campionato e martedì dovrà ... Lo riporta calciomercato.com