Cremonese-Atalanta le pagelle | muro Terracciano 7 Un Lookman così è da 4,5

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvestri compie tre interventi decisivi, pochi acuti per Payero, Sanabria si sbatte senza però trovare mai la posizione. Vardy ha fiuto del gol. Krstovic perde troppi palloni, De Ketelaere è insufficiente e Zalewski impreciso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cremonese atalanta le pagelle muro terracciano 7 un lookman cos236 232 da 45

© Gazzetta.it - Cremonese-Atalanta, le pagelle: muro Terracciano, 7. Un Lookman così è da 4,5

Contenuti che potrebbero interessarti

cremonese atalanta pagelle muroCremonese-Atalanta, le pagelle: Vardy (7) primo gol in Serie A, Brescianini (6,5) salva la Dea, Terracciano (7) un muro - La squadra di Nicola sfiora il successo grazie al primo gol in Italia di Jamie Vardy che si sblocca in Serie A ed esulta con ... Scrive msn.com

cremonese atalanta pagelle muroPagelle di Cremonese-Atalanta 1-1: Vardy alla prima gioia italiana. Brescianini dà una mano a Juric - A salvare Juric dal possibile ko ci pensa Brescianini dalla panchina ... Segnala sport.virgilio.it

cremonese atalanta pagelle muroCremonese-Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere vivacizza ma spreca, Vardy mantiene l'imbattibilità casalinga - L'Atalanta non riesce più a vincere, dopo più di un mese Juric continua a collezionare solo pareggi in campionato e martedì dovrà ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Atalanta Pagelle Muro