Cremonese-Atalanta le formazioni ufficiali | De Ketelaere e Lookman titolari De Roon in difesa
Cremonese-Atalanta, le formazioni ufficiali. Cremonese (3-5-2): Silvestri; Baschirotto, Faye, Terracciano; Barbieri, Payero, Floriani Mussolini, Zerbin, Vandeputte; Vardy, Sanabria. All. Nicola Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric Vardy guida l’attacco grigiorosso affiancato da Sanabria. A centrocampo Floriani Mussolini in regia con Payero e Zerbin in qualità di mezzali. Sulle corsie esterne spazio a Barbieri e Vandeputte. Difesa a tre a protezione di Silvestri: Baschirotto, Faye e Terracciano completano il pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
