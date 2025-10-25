Cremonese Atalanta, Juric a Dazn avverte i suoi in vista del match dell’ottava giornata di Serie A. Le parole del tecnico dei bergamaschi Prima della partita valida per l’ottava giornata di Serie A contro la Cremonese, Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, affrontando temi come la necessità di fare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cremonese Atalanta, Juric a Dazn avverte: «La priorità è far bene, ecco che cosa ci manca. Ritorno di Bellanova e Zalewski? Adesso speriamo che facciano questo»