cremonese atalanta 1 1 primo gol in italia per jamie vardy

 Termina con un pareggio la sfida tra  Cremonese  e Atalanta, valida per l’ottava giornata di serie A. Succede tutto nel secondo tempo, quando al 78? Vardy porta in vantaggio i grigiorossi. Risponde all’84’ Brescianini, riportando il risultato sulla parità.  Una grande Cremo ferma l'Atalanta con il primo gol in grigiorosso di Jamie #Vardy. Dai Cremo!???? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #CremoneseAtalanta #CreAta pic.twitter.comG1R9FiOACA — U.S. Cremonese (@USCremonese) October 25, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

