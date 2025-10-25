Cremonese-Atalanta 1-1 primo gol in Italia per Jamie Vardy
Termina con un pareggio la sfida tra Cremonese e Atalanta, valida per l’ottava giornata di serie A. Succede tutto nel secondo tempo, quando al 78? Vardy porta in vantaggio i grigiorossi. Risponde all’84’ Brescianini, riportando il risultato sulla parità. Una grande Cremo ferma l'Atalanta con il primo gol in grigiorosso di Jamie #Vardy. Dai Cremo!???? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #CremoneseAtalanta #CreAta pic.twitter.comG1R9FiOACA — U.S. Cremonese (@USCremonese) October 25, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
