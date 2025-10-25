Cremonese-Atalanta 1-1 | il tabellino | Calciomercato

2025-10-25 20:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Marina Belotti 25 ott 2025, 22:50 Ultimi aggiornamenti: 25 ott 2025, 22:50 L’Atalanta esce dallo Zini con l’ennesimo pareggio. Cremonese-Atalanta 1-1 Marcatori: Vardy 33? st, Brescianini 39? st Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye (dal 16? st Bianchetti); Barbieri, Zerbin (dal 40? st Vazquez), Vandeputte, Payero (dal 28? st Folino), Floriani Mussolini; Vardy, Sanabria (dal 1? st Sarmiento). All.: Nicola.  Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon (dal 37? st Sulemana), Bellanova, Ederson, Pasalic (dal 37? st Brescianini), Zalewski; De Ketelaere (dal 13? st Samardzic), Lookman; Krstovic (dal 13? st Scamacca). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

