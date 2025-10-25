Cremonese-Atalanta 1-1 | il tabellino | Calciomercato
2025-10-25 20:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Marina Belotti 25 ott 2025, 22:50 Ultimi aggiornamenti: 25 ott 2025, 22:50 L’Atalanta esce dallo Zini con l’ennesimo pareggio. Cremonese-Atalanta 1-1 Marcatori: Vardy 33? st, Brescianini 39? st Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye (dal 16? st Bianchetti); Barbieri, Zerbin (dal 40? st Vazquez), Vandeputte, Payero (dal 28? st Folino), Floriani Mussolini; Vardy, Sanabria (dal 1? st Sarmiento). All.: Nicola. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon (dal 37? st Sulemana), Bellanova, Ederson, Pasalic (dal 37? st Brescianini), Zalewski; De Ketelaere (dal 13? st Samardzic), Lookman; Krstovic (dal 13? st Scamacca). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0 dopo i primi 45'. Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari $SkySport $SkySerieA - X Vai su X
Cremonese – Atalanta 1-1 cronaca e highlights: Vardy spaventa la Dea, Brescianini la salva! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Vardy trova il primo gol in A che illude lo Zini ma Brescianini evita il KO a Juric. Scrive generationsport.it
Cremonese-Atalanta, le pagelle: Vardy (7) primo gol in Serie A, Brescianini (6,5) salva la Dea, Terracciano (7) un muro - La squadra di Nicola sfiora il successo grazie al primo gol in Italia di Jamie Vardy che si sblocca in Serie A ed esulta con ... Lo riporta ilmessaggero.it
Cremonese-Atalanta 1-1: video, gol e highlights - Vardy trova il suo primo gol in A, ma non basta alla Cremonese per superare l'Atalanta: quasi immediato il pareggio di Brescianini, finisce 1- Scrive sport.sky.it