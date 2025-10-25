Cremonese-Atalanta 1-1 gli aggiornamenti in diretta
Cremonese-Atalanta 1-1. Marcatori: 78? Vardy, 84? Brescianini Cremonese (3-5-2): Silvestri; Barbieri, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Zerbin (85? Vazquez), Payero (73? Folino), Vandeputte, Faye (61? Bianchetti); Vardy, Sanabria (46? Sarmiento). All. Nicola A disp: Audero, Nava, Ceccherini, Lordkipanidze, Johnsen, Bonazzoli Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon (82? Kamaldeen), Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic (82? Brescianini), Ederson, Zalewski; De Ketelaere (58? Samardzic), Lookman; Krstovic (58? Scamacca). All. Juric A disp: Sportiello, Rossi, Kossounou, Ahanor, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Maldini, Arbitro: Arena Ammoniti: 16? Floriani Mussolini, 51? Vardy, 75? Scamacca Espulsi: – Il goal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0 dopo i primi 45'. Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook
$Cremonese- $Atalanta, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Brescianini risponde subito a Vardy: 1-1 fra Cremonese e Atalanta all'85' - Atalanta live su TuttoMercatoWeb Pochi minuti dopo il gol di Jamie Vardy, l'Atalanta rimette le cose a posto. Riporta m.tuttomercatoweb.com
Cremonese-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sabato 25 ottobre 2025 alle 20:45. Lo riporta sport.virgilio.it
Pagina 1 | Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'ottava giornata di Serie A: le probabili scelte di formazione di Nicola e Juric ... Secondo msn.com