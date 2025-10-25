Cremonese-Atalanta 1-0 gli aggiornamenti in diretta

Cremonese-Atalanta 1-0. Marcatori: 78? Vardy Cremonese (3-5-2): Silvestri; Barbieri, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Zerbin, Payero (73? Folino), Vandeputte, Faye (61? Bianchetti); Vardy, Sanabria (46? Sarmiento). All. Nicola A disp: Audero, Nava, Ceccherini, Vazquez, Lordkipanidze, Johnsen, Bonazzoli Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon (82? Kamaldeen), Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic (82? Brescianini), Ederson, Zalewski; De Ketelaere (58? Samardzic), Lookman; Krstovic (58? Scamacca). All. Juric A disp: Sportiello, Rossi, Kossounou, Ahanor, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Maldini, Arbitro: Arena Ammoniti: 16? Floriani Mussolini, 51? Vardy, 75? Scamacca Espulsi: – Il goal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

