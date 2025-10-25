Cremonese allarme in attacco | Sanabria lascia il campo per infortunio nel corso del match contro l’Atalanta! Assente contro la Juve? Le sue condizioni

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremonese, allarme in attacco per Nicola: Sanabria esce infortunato nel corso del match contro l’Atalanta! Le sue condizioni Suona l’allarme in casa Cremonese: Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano, è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo della sfida contro l’Atalanta a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Un problema che preoccupa non poco il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cremonese allarme in attacco sanabria lascia il campo per infortunio nel corso del match contro l8217atalanta assente contro la juve le sue condizioni

© Calcionews24.com - Cremonese, allarme in attacco: Sanabria lascia il campo per infortunio nel corso del match contro l’Atalanta! Assente contro la Juve? Le sue condizioni

Leggi anche questi approfondimenti

cremonese allarme attacco sanabriaCremonese d’assalto. Nicola, quanti dubbi. Sanabria torna dal 1’ - A Como un pari di carattere in rimonta. Segnala ilgiorno.it

cremonese allarme attacco sanabriaCremonese verso l’Atalanta: Audero può rientrare, ballottagio Vardy-Sanabria - Test impegnativo allo Zini per i grigiorossi contro i nerazzurri, ormai stabilmente nel gotha del calcio italiano. Si legge su ilgiorno.it

cremonese allarme attacco sanabriaCalcio: Cremonese; Audero recupera per derby lombardo - Dopo il pareggio di lunedì con l'Udinese la squadra di Davide Nicola ha lavorato con intensità nella ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Allarme Attacco Sanabria