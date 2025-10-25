Creatività e inclusione Al via la fashion week degli stilisti emergenti

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro dell'undicesima edizione lo storytelling dell'alta formazione Da martedì al 30 ottobre 2025 torna Fashion Graduate Italia, la prima fashion week aperta alla città dedicata alla creatività dei nuovi talenti della moda. La manifestazione è organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore (ETS), hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie italiane formative post diploma nel settore, patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Fashion Graduate Italia, giunta alla sua undicesima edizione, quest'anno ha scelto come tema guida Bridging Tribes, Building Dreams, un invito a celebrare l'incontro tra identità, culture e visioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

creativit224 e inclusione al via la fashion week degli stilisti emergenti

© Ilgiornale.it - Creatività e inclusione. Al via la fashion week degli stilisti emergenti

Leggi anche questi approfondimenti

creativit224 inclusione via fashionCreatività e inclusione. Al via la fashion week degli stilisti emergenti - Al centro dell'undicesima edizione lo storytelling dell'alta formazione ... Riporta msn.com

Milano Fashion Week al via, inclusione e artigianato - (di Gioia Giudici) Inclusione, cambiamento climatico e artigianalità sono le parole d'ordine con cui si è aperta la Milano Fashion Week dedicata alle proposte per lei per il prossimo autunno inverno. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Creativit224 Inclusione Via Fashion