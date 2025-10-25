Creatività e inclusione Al via la fashion week degli stilisti emergenti

Al centro dell'undicesima edizione lo storytelling dell'alta formazione Da martedì al 30 ottobre 2025 torna Fashion Graduate Italia, la prima fashion week aperta alla città dedicata alla creatività dei nuovi talenti della moda. La manifestazione è organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore (ETS), hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie italiane formative post diploma nel settore, patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Fashion Graduate Italia, giunta alla sua undicesima edizione, quest'anno ha scelto come tema guida Bridging Tribes, Building Dreams, un invito a celebrare l'incontro tra identità, culture e visioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Creatività e inclusione. Al via la fashion week degli stilisti emergenti

