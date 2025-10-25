Crac della Pegaso operai in cig | Ma la soluzione resta lontana
Fucecchio, 25 ottobre 2025 – E’iniziata la procedura di insinuazione al passivo. Una ventina di lavoratori si fanno seguire da sindacati. Altri hanno scelto di affidarsi ai legali. Il caso è quello del crac della Pegaso Spa. E il dramma è quello di una quarantina di dipendenti per i quali, poche ore fa, intanto, è arrivato il via libero del ministero del lavoro e della politiche sociali, che ha autorizzato la cassa integrazione in deroga per cessazione attività. Qualcosa di sta muovendo per operai ed operaie che sono senza stipendio da agosto, quando scoprirono che l’azienda per la quale lavoravano aveva fatto richiesta di liquidazione giudiziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
