Cpia Padova sospeso il progetto per studenti fragili | famiglie in allarme

Padovaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sospensione che lascia quantomeno perplessi quella del progetto “Ricomincio da tre”, pensato per studenti tra i 15 e i 17 anni con difficoltà psicologiche e relazionali. Nato come strumento contro la dispersione scolastica, il percorso permetteva a ragazzi con ansia sociale, fragilità emotiva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Cpia Padova Sospeso Progetto