Covid in Lombardia meno casi ma pochissimi test Pregliasco | presto per fare una stima
Milano, 25 ottobre 2025 - Dati alla mano i casi di Covid "sono sicuramente meno", ma è ancora presto "per parlare di picco delle infezioni, o addirittura di picco superato": il " numero limitato dei test non consente un'analisi realistica della situazione epidemiologica". A fare il punto sui dati settimanali delle infezioni da Sars-Cov2 - decisamente in calo - è Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene generale e applicata all'università Statale di Milano, direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it. Influenza, primi casi in Lombardia: “Rischiamo stagione pesante”. Ed è già boom di raffreddore e tosse: ecco perché I dati settimanali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
