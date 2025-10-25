Cotignola comunità ’Amica delle persone con Alzheimer’
La demenza di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che porta a perdita di memoria e altre funzioni cognitive. Ciò implica una perdita di autosufficienza che richiede un accudimento continuo e duraturo negli anni. Per tale ragione le conseguenze della demenza hanno un impatto non solo sanitario, ma anche sociale e sociosanitario. Le forme di demenza sono molteplici ma sicuramente l’Alzheimer è la forma più frequente (circa 60% dei casi). In Regione Emilia-Romagna si contano 64.058 casi di demenza (di cui 1569 sono casi ad esordio giovanile di persone con meno di 65anni) con una prevalenza di 23 casi ogni 1000 abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
