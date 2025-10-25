Costo attivazione fibra Vodafone azzerato | tutto senza limiti a 27,95€
Fibra Vodafone a 27,95€ al mese per connessione stabile, veloce fino a 2,5 Gbps e un servizio affidabile a un prezzo competitivo con costi di attivazione azzerati e quindi un risparmio di 39,90€ e in più SIM dati con 50 GB al mese per rimanere sempre connesso anche fuori casa. Se attivi online sul sito dell’operatore rosso sono incluse anche chiamate senza limiti verso fissi e mobili. Una soluzione pensata per chi cerca affidabilità, convenienza e mobilità in un unico pacchetto. Fibra Tim a 24,90€ per 20 mesi con bonus 100€ e Perplexity Pro Gratis per 1 anno. Fibra Vodafone senza costi di attivazione e SIM dati. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
