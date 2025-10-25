Costi delle case alle stelle anche a Lecco Contromisure in campo

"Cari lecchesi, oggi in città si fatica a trovare casa a causa dell'elevato costo degli affitti e dell'altissimo prezzo degli appartamenti. Questa situazione riguarda giovani coppie che vorrebbero prender casa a Lecco, ma anche infermieri, insegnanti, agenti delle forze dell'ordine, operai e, in.

La legge introduce misure per il trasferimento agevolato dei residenti, la tutela legale e l'accesso all'assistenza digitale, riducendo i costi per le case di riposo.

Costi delle case alle stelle anche a Lecco. "Contromisure in campo" - "L'aumento dei prezzi, che riguarda tantissime città capoluogo come Lecco, è ultimamente dovuto anche all'ampio impiego delle 'seconde case' che, anziché destinate ad affitti ordinari, vengono ...

A Lecco è boom di turisti: prezzi alle stelle per hotel e case vacanza. La classifica regionale degli aumenti - Il capoluogo manzoniano ha registrato il maggior aumento dei costi dei servizi di alloggio in Lombardia, +21,5%, seguita da Brescia (+17,3%) e da Lodi (+16,4%).

Case di riposo, i costi alle stelle: il ritocco della giunta non basta. Nelle Rsa si è passati da 33,51 a 37,70 euro - Poi, nel 2022, ci si è messa la fiammata inflattiva a mandare in sofferenza i bilanci, con l'aumento delle spese per i consumi di energia elettrica e di gas che ha pesato come un macigno.