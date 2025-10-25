Costa d' Avorio al voto il presidente Ouattara a caccia del quarto mandato

Sabato 25 ottobre 2025 si sono aperti i seggi in Costa d’Avorio per eleggere il nuovo presidente. Il capo dello Stato uscente, Alassane Ouattara, è alla ricerca del quarto mandato. Le votazioni si sono aperte alle 8 di mattina e si si chiuderanno alle 18. Sono complessivamente 8,7 milioni le persone chiamate al voto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Costa d'Avorio al voto, il presidente Ouattara a caccia del quarto mandato

