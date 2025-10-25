Così in campo | il tecnico Stroppa privo di Compagnon e Plizzari mette in guardia i suoi esaltando le qualità degli azzurri Hanno un’identità di gioco molto forte
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. A disp. Fiorillo, Salamon, Garofani, Ruggeri, Bouah, Melegoni, Hasa, Belloni, Rubino, Arena, Distefano, Torregrossa, Sekulov, Accornero. All. Calabro. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schigtienne, Korac, Sverko; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Adorante. A disp. Grandi, Moino; Franjic, Haps, Fila, Venturi, Sagrado, Lella, Svoboda, Bohinen, Sidibè, Casas, Pietrelli. All. Stroppa. Arbitro: Perri di Roma 1. Assistenti: Regattieri di Finale Emilia ed Emmanuele di Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Raggiante il tecnico biancoazzurro dopo la vittoria ottenuta dal suo Cmb sull'ostico campo di Bitonto nel big match della quinta giornata - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese, è Stroppa il nuovo tecnico: contratto fino al 2025 - Cremonese comunica di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico di allenatore della prima squadra. Si legge su tuttomercatoweb.com
Pescara, Stroppa dice basta: il tecnico si dimette - La sconfitta di Siena, arrivata dopo la pesante disfatta interna contro la Juve, ... Scrive sport.sky.it
Monza, il tecnico Stroppa premiato quest'oggi dal Comune con il "Giovannino d'Oro" - Nella giornata di oggi, 24 giugno, il tecnico del Monza Giovanni Stroppa è stato premiato dal Comune con il "Giovannino d'Oro". Da tuttomercatoweb.com